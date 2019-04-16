В Гродно задержали педофила

16 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали в Гродно мужчину, который совращал несовершеннолетних. От его противоправных действий пострадали четверо подростков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Мужчина 1983 года рождения заводил знакомства с несовершеннолетними в интернете, потом под различными предлогами добивался личной встречи. "Во время встреч он совершал насильственные действия сексуального характера вопреки воли потерпевших либо половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", - рассказали в милиции. Подозреваемого задержали в личном автомобиле в тот момент, когда он вновь собирался нарушить закон.
Возбуждено несколько уголовных дел.
Правоохранители отмечают, что одна из самых эффективных мер профилактики подобных происшествий - воспитание и информирование ребенка о правильных действиях в опасных ситуациях.-0-
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