Дело о действовавшем 20 лет педофиле в ближайшее время может поступить в суд

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дело о педофиле, который совращал детей двух сестер из Новополоцка, в течение месяца может поступить в суд. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя Следственного комитета Беларуси Алексей Волков.
"Дело находится на заключительной стадии расследования. Мы планируем его буквально в течение месяца передавать в суд. Подробности, к сожалению, я оглашать не могу. Потому что это касается в том числе личной жизни потерпевших, несовершеннолетних", - сказал Алексей Волков.
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