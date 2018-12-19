Перекрыт канал ввоза крупной суммы фальшивых долларов из Украины

19 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области перекрыт канал ввоза в страну крупной суммы фальшивой иностранной валюты из Украины, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Пресекли канал поступления фальшивых долларов сотрудники главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД, УБЭП криминальной милиции и ОМОН УВД Гомельского облисполкома, Государственного таможенного комитета, УБЭП криминальной милиции УВД Брестского облисполкома.

"На протяжении месяца оперативные сотрудники совместно со следователями проводили комплекс оперативно-разыскных мероприятий на территории Минска и двух областей для установления всех лиц, причастных к данной противоправной деятельности", - пояснил Виталий Пристромов.

Гомельский городской отдел Следственного комитета возбудил два уголовных дела по ст.221 УК (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Двое подозреваемых (жители Минска и Бреста) задержаны, один из их ранее был судим за аналогичное преступление.

Изъяты $19,55 тыс. "По заключению эксперта, 294 купюры (97 достоинством $100, 197 достоинством $50) изготовлены не предприятием, осуществляющим производство денежных билетов, а при помощи струйной печати", - отметил официальный представитель УВД. Поддельные доллары предназначались для дальнейшего распространения на территории Беларуси и стран Европейского союза.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома