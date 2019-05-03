Первокурсник брестского вуза выпал из окна общежития

3 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 17-летний студент первого курса одного из вузов выпал из окна комнаты общежития, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.
Несчастный случай произошел 1 мая около 20.45. Студент выпал из окна на пятом этаже. С телесными повреждениями пострадавшего госпитализировали. Он находится в реанимационном отделении Брестской областной больницы.
Брестским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. "По предварительной информации, признаков совершения противоправных деяний в отношении юноши не установлено", - сказал Дмитрий Иванюк.-0-
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