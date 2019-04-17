Подросток упал с высоты в Молодечно

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно с высоты упал 15-летний подросток, районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства происшествия. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Вечером 16 апреля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в больницу доставлен несовершеннолетний с травмами, полученными в результате падения с высоты. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Для выяснения обстоятельств происшествия следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место.

"Установлено, что подросток упал с крыши нефункционирующего здания на территории предприятия в Молодечно. Его знакомые сообщили о происшествии в экстренные службы, - рассказала Татьяна Белоног. - Следователи выясняют причины происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится работа с родителями, законными представителями несовершеннолетних. Собирается материал, характеризующий участников инцидента".

Особое внимание уделяется условиям, способствовавшим произошедшему. В частности, следователи выясняют, каким образом организован доступ к объекту, какие меры предприняты ответственными лицами, чтобы посторонние не проникали внутрь.

Следователи также в очередной раз обращают внимание взрослых на необходимость непрерывного контроля за детьми. "Несчастные случаи с детьми и подростками, как правило, происходят во время их самостоятельных прогулок. Зачастую ребята играют на стройках, заброшенных домах, объектах повышенной опасности. Из-за неосторожности и отсутствия контроля со стороны взрослых происходят трагические происшествия", - отметила Татьяна Белоног.-0-