Пилорама горела в Октябрьском районе Гомельской области

12 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Октябрьском районе Гомельской области вечером 11 декабря горела пилорама, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Спасатели Октябрьского районного подразделения МЧС в 19.52 выехали по сообщению о пожаре на пилораме в деревне Рабкор. Горел склад с отходами деревообработки. Само здание склада деревянное, пристроено к ангару для хранения техники.

Пожар был ликвидирован. Огнем уничтожен склад, повреждены оконные рамы в ангаре. Пострадавших нет.

Причина произошедшего устанавливается. Одна из рассматриваемых версий - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-