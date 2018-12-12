Пилорама горела в Октябрьском районе Гомельской области

12 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Октябрьском районе Гомельской области вечером 11 декабря горела пилорама, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.
Спасатели Октябрьского районного подразделения МЧС в 19.52 выехали по сообщению о пожаре на пилораме в деревне Рабкор. Горел склад с отходами деревообработки. Само здание склада деревянное, пристроено к ангару для хранения техники.
Пожар был ликвидирован. Огнем уничтожен склад, повреждены оконные рамы в ангаре. Пострадавших нет.
Причина произошедшего устанавливается. Одна из рассматриваемых версий - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-
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