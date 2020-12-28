Пиротехнику на Br30 тыс. изъяли в Пинске

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске сотрудники милиции выявили факт незаконной реализации крупной партии пиротехнических изделий, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В торговом павильоне обнаружено 4 227 единиц пиротехники на общую сумму Br30 тыс. Продавец, зная о запрете на продажу этого товара, занималась его торговлей.

Пиротехника изъята, проводится проверка.

В милиции напоминают, что за незаконную реализацию пиротехнического товара гражданину грозит штраф в размере от 10 до 50 базовых величин, индивидуальному предпринимателю - от 10 до 200 БВ, организации - до 500 БВ (1 БВ сейчас - Br27).-0-