Пьяная жительница Барановичей ногами избила милиционера

18 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении 29-летней жительницы Барановичей, которая пьяной оказала физическое сопротивление сотруднику милиции, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В дежурную часть 16 апреля поступил звонок из городской больницы, куда с травмами был госпитализирован местный житель. Мужчина пояснил, что его избили знакомые, с которыми он выпивал. Для выяснения обстоятельств происшествия по указанному адресу выехал наряд милиции. Одна из участниц застолья в учреждении здравоохранения, куда ее доставили на медосвидетельствование, сопровождавшего сотрудника ударила ногой по голове и по ноге.

Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении дебоширки возбуждено уголовное дело по ст.364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК. Фигурантка задержана.-0-