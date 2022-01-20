Пьяный гомельчанин на грузовике спровоцировал массовое ДТП в Минске

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пьяный гомельчанин повредил шесть автомобилей. Такая информация опубликована в Telegram-канале управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел сегодня в полдень. По предварительной информации, 50-летний водитель на грузовом автомобиле "Рено" с полуприцепом ехал по улице Селицкого. На пересечении с улицей Алеся Бачило он столкнулся с автомобилем "Рено", который от удара влетел в ехавший впереди "Ниссан". Впрочем, водитель грузовика поехал дальше. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в металлическое ограждение, повредив при этом четыре припаркованные машины. В результате ДТП водитель легкового автомобиля "Рено" получил травмы и был доставлен в больницу.

"Установлено, что виновник управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения: в выдыхаемом воздухе водителя грузовика обнаружено 3,53 промилле алкоголя. По факту произошедшего сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД столицы проводят дополнительную проверку", - добавили в ГАИ.-0-