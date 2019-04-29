Пьяный хулиган в Гродно повредил четыре автомобиля

29 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяный хулиган в Гродно беспричинно повредил четыре легковушки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в центре Гродно в ночь с 27 на 28 апреля. 33-летний житель областного центра возвращался из кафе и на стоянке по улице Орджоникидзе обратил внимание на припаркованные автомобили. "Он проник внутрь незапертой "Ауди", выбил лобовое стекло, сломал зеркало заднего вида. После этого мужчина нанес удары ногами по еще трем стоящим рядом авто", - рассказали в милиции. В машинах сработала сигнализация, это заметил охранник табачной фабрики, вышел на улицу и задержал злоумышленника. Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство".

Также милиция выявила еще одного хулигана, повредившего автомобиль 1 апреля. У припаркованного по проспекту Клецкова "Рено" было разбито лобовое стекло. В ходе оперативно-разыкных мероприятий удалось установить, что это сделал студент одного из вузов, гражданин Туркменистана 1994 года рождения. Он будет привлечен к уголовной ответственности.-0-

Фото и видео из VK-аккаунта УВД Гродненского облисполкома