Пьяный витебчанин протаранил две легковушки возле гимназии

5 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске водитель Audi A6 протаранил две припаркованные легковушки возле гимназии №3, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла 4 июня около 13.00. По предварительной информации, пьяный 41-летний витебчанин врезался в припаркованные автомобили, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Мужчине грозят штраф и лишение прав. Машины получили повреждения, пострадавших нет.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
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