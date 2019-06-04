В Речицком районе водитель уснул за рулем и врезался в "газель", погиб человек

4 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе водитель легковушки уснул за рулем и врезался в грузо-пассажирский фургон. В результате ДТП один человек погиб и двое получили травмы, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Накануне днем 32-летний водитель "Фольксвагена" ехал по дороге Октябрьский-Паричи-Речица со стороны Светлогорска. "В какой-то момент мужчина потерял контроль над управлением. Автомобиль выехал на правую обочину, где врезался в стоящий ГАЗ 33023", - рассказали в ГАИ. Как позже пояснил водитель легковушки, он начал засыпать за рулем.

С травмами 53-летний водитель "газели", а также его пассажиры, мужчины 59 и 58 лет, были доставлены в больницу. Впоследствии шофер фургона скончался.

В ГАИ напоминают водителям, что, отправляясь в путь, нужно соблюдать повышенную осторожность, при управлении авто не отвлекаться, не совершать необдуманных маневров, избегать резких торможений. Если почувствовали усталость и сонливость, необходимо остановиться, умыться холодной водой, немного отдохнуть, выпить чай или кофе, после этого продолжить путь.-0-