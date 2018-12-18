По факту смертельного ДТП в Толочинском районе возбуждено уголовное дело

18 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Витебской области устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Толочинском районе, где погиб вратарь футбольного клуба "Витебск", его жена и сын, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

Авария произошла 17 декабря около 19.00. На 543-м км трассы М1 легковой автомобиль "Киа" занесло, в итоге машину вынесло на встречную полосу, где она влетела в эвакуатор "Мерседес". В результате ДТП вратарь ФК "Витебск", его жена и шестилетний сын скончались на месте. Второго мальчика доставили в больницу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц) УК.-0-