Почти 20 жителей Гродненской области за сутки пострадали от телефонного мошенничества

1 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки мошенники смогли похитить деньги с банковских карт почти двух десятков жителей Гродненской области. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и под различными предлогами пытаются узнать конфиденциальную информацию о карте либо аккаунте в интернет-банкинге. Они могут представляться покупателем, если держатель карты оставлял объявление в интернете, или сотрудником банка.

"Звонки поступают как с белорусских, так и с зарубежных номеров. Порой злоумышленники, представляясь, например, сотрудником банка, называют собеседника неполным именем. Говорят, к примеру, "Саша", а не "Александр", - рассказали в милиции.

У людей, которые клюнули на такие уловки, похищены разные суммы. Минимальная - Br10, в другом случае мошенники списали Br3 тыс.

В милиции напоминают, что нельзя разглашать посторонним конфиденциальные данные: три цифры с обратной стороны банковской карты и пароли от интернет-банкинга. Даже при нештатной ситуации сотрудники банков не будут звонить по телефону и уточнять личные сведения.-0-