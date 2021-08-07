Под Барановичами пассажирский автобус попал в ДТП - пострадали 11 человек

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП с участием пассажирского автобуса под Барановичами пострадали 11 человек, в том числе водитель автобуса, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром на перекрестке автодорог Р2 и объезда города Барановичи от Р4 до М1. Предварительно установлено, что 21-летний водитель IVECO при выезде со второстепенной дороги на главную не выполнил требования знака остановки и столкнулся с автобусом МАЗ под управлением 57-летнего мужчины. В нем находилось 10 пассажиров.

В результате ДТП водитель микроавтобуса не пострадал, в настоящее время он задержан. Остальные участники ДТП госпитализированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием специалистов ГКСЭ, сотрудников ГАИ и МЧС. Фиксируется следовая картина, опрашиваются очевидцы. Уже получена информация о том, что водительский стаж задержанного насчитывает менее одного года.-0-