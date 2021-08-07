Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 7 августа 2021
Минск Облачно с прояснениями +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:11 Футболисты Бразилии второй раз подряд выиграли золото Олимпиады Спорт
16:47 Гандболисты Франции в третий раз стали олимпийскими чемпионами Спорт
16:43 Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с пассажирским автобусом под Барановичами Происшествия
16:41 КОММЕНТАРИЙ: Первоклассные варианты - собираем ребенка в школу Общество
16:18 Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту Спорт
16:13 Президент НОК поздравил Алину Горносько с бронзовой медалью Игр в Токио Спорт
15:54 Японка Юи Сусаки выиграла золото Олимпиады в турнире по женской борьбе Спорт
15:51 Площадь торфяного пожара в Петриковском районе сократилась до 7 га Регионы
15:50 Лукашенко поздравил гимнастку Алину Горносько с бронзовой олимпийской медалью Президент
15:50 ФОТОФАКТ: Главный японский город Токио, крупнейший мегалополис и мировой экономический центр Спорт
15:28 Белорусский метатель копья Алексей Котковец занял 6-е место на Олимпиаде Спорт
15:23 В Азербайджане соцуслуги будут оказывать только вакцинированным от COVID-19 В мире
15:11 Суд в Гомеле вынес приговор женщинам, которые обворовывали пожилых людей Происшествия
15:02 Борец из России Абдулрашид Садулаев выиграл золото Олимпиады Спорт
14:56 Алина Горносько - яркая личность в художественной гимнастике - Лобач Спорт
14:50 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1 тыс. фур Общество
14:46 Японец Такуто Отогуро выиграл золотую медаль ОИ в турнире по вольной борьбе Спорт
14:41 В Гродно автомобилист с четырехмесячным стажем насмерть сбил мужчину Происшествия
14:38 Нельзя формально относиться к обращениям граждан - Кочанова Общество
14:33 Горносько: медаль - это труд всей нашей команды Спорт
14:19 Белорус Илья Полозков занял 17-е место на олимпийском турнире пятиборцев Спорт
14:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1213 пациентов с COVID-19, выписаны 1169 Общество
13:55 КОММЕНТАРИЙ: Белорусский агротуризм - в усадьбах все занято вплоть до сентября Общество
13:43 Новый резервуар ввели в эксплуатацию в ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Экономика
13:36 Призеры Олимпиады белорусские байдарочники сделали свой выбор в пользу мозырской школы Спорт
13:28 В Минске раскрыли типографию по производству экстремистских листовок Происшествия
13:18 До +30°С ожидается по югу Беларуси 8 августа Общество
12:40 В России за сутки выявили 22 320 случаев заражения COVID-19 В мире
12:38 "Льняная карусель" закружила в Корме Культура
12:29 Минздрав: шесть пострадавших пассажиров автобуса направлены в барановичскую больницу Происшествия
Все новости
Все новости
Происшествия
07 августа 2021, 16:43

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с пассажирским автобусом под Барановичами

Фото из архива
Фото из архива

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса под Барановичами, в котором пострадали 11 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"В отношении водителя IVECO возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса. С ним проводятся следственные действия", - рассказали в СК.

Сегодня утром под Барановичами 21-летний водитель IVECO при выезде со второстепенной дороги на главную не выполнил требования знака остановки и столкнулся с автобусом МАЗ под управлением 57-летнего мужчины. После ДТП шесть пассажиров автобуса были направлены в Барановичскую городскую больницу, из них трое находятся в тяжелом состоянии, в том числе 17-летний подросток.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ДТП
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Суд в Гомеле вынес приговор женщинам, которые обворовывали пожилых людей
Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома В Гродно автомобилист с четырехмесячным стажем насмерть сбил мужчину
Скриншот из видео МВД В Минске раскрыли типографию по производству экстремистских листовок
Фото из архива Минздрав: шесть пострадавших пассажиров автобуса направлены в барановичскую больницу
Фото Следственого комитета Под Барановичами пассажирский автобус попал в ДТП - пострадали 11 человек
Фото УСК по Витебской области В Витебске завершено расследование о подготовке к организации массовых беспорядков
Главное
Женская байдарка-четверка выиграла серебро Олимпиады на дистанции 500 м
Кочанова: работа с обращениями граждан - ключевое направление в работе любого госоргана
Алина Горносько стала бронзовым призером олимпийского турнира по художественной гимнастике
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1213 пациентов с COVID-19, выписаны 1169
Топ-новости
Лукашенко поздравил женскую четверку по гребле на байдарках и каноэ с новым олимпийским успехом
Белоруска Ольга Мазуренок заняла 5-е место в марафоне на Играх в Токио
Белорусские байдарочники заняли 5-е место на дистанции 500 м в олимпийском финале
Белорусский метатель копья Алексей Котковец занял 6-е место на Олимпиаде
Литовская политическая система нуждается в серьезной перезагрузке и трансформации - Гигин
КОММЕНТАРИЙ: Первоклассные варианты - собираем ребенка в школу
Первый тренер Колодинской: когда понял, что у нее бронза Олимпиады, просто заплакал
Белоруски вышли в олимпийский финал групповых упражнений по художественной гимнастике
Поставить суверенное государство на колени - телеканал AUF1.TV о причинах международной кампании против Беларуси
ФОТОФАКТ: Главный японский город Токио, крупнейший мегалополис и мировой экономический центр
КОММЕНТАРИЙ: Белорусский агротуризм - в усадьбах все занято вплоть до сентября
Запрет на посещение лесов снят на всей территории Беларуси
Белорус Илья Полозков занял 17-е место на олимпийском турнире пятиборцев
Тренер витебских батутистов Ольга Власова назвала топ-3 качеств олимпийского чемпиона
Тертель: информационное воздействие на Беларусь извне оригинальностью не отличается
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.