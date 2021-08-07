Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с пассажирским автобусом под Барановичами

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса под Барановичами, в котором пострадали 11 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"В отношении водителя IVECO возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса. С ним проводятся следственные действия", - рассказали в СК.

Сегодня утром под Барановичами 21-летний водитель IVECO при выезде со второстепенной дороги на главную не выполнил требования знака остановки и столкнулся с автобусом МАЗ под управлением 57-летнего мужчины. После ДТП шесть пассажиров автобуса были направлены в Барановичскую городскую больницу, из них трое находятся в тяжелом состоянии, в том числе 17-летний подросток.-0-