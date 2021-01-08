8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Борисовом с поличным задержали похитителей топлива с фур. Об этом проинформировала в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Минувшей ночью в Борисовском районе на неохраняемой стоянке около АЗС на трассе М1 водитель большегруза из России проснулся от непонятного шума. Чуть позже он обнаружил, что неизвестные слили с его машины 250 л солярки. Не успел мужчина позвонить в 102, как злоумышленников задержали", - рассказала Ольга Чемоданова.

В это время неохраняемые стоянки вдоль трассы отрабатывали оперативники Борисовского РУВД. У них была информация, что в той местности кто-то ворует топливо у спящих дальнобойщиков. "Милиционеры заприметили подозрительную троицу мужчин 30-40 лет, таскавших канистры от фуры. Сомнений не было - это и есть те самые неизвестные. Пока за ними наблюдали, злоумышленники положили глаз еще на один большегруз и стали готовиться к опустошению его баков. Но, словно почуяв неладное, передумали и попытались скрыться. В этот момент их задержали", - отметила пресс-секретарь МВД.

Похитителями оказались двое жителей Борисовского района и их знакомый из соседнего Крупского. Все они ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе за кражу топлива с большегрузов. Чтобы не привлекать внимания и затеряться среди дальнобойщиков, они передвигались на арендованном грузовике.

Сейчас противоправным деяниям фигурантов дается правовая оценка.-0-