Под Гродно мужчина избил сожителя своей матери

24 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе мужчина избил сожителя своей матери, сообщили БЕЛТА в управлении Следственного комитета по Гродненской области.

Подозреваемый работает водителем в Литве. 21 сентября он вернулся домой из рейса. Дверь частного дома, где 28-летний молодой человек проживает с матерью, ему никто не открыл. Мужчина через окно влез в свою комнату. Там он обнаружил мать и ее сожителя. Возникла потасовка, в которой пострадал 54-летний мужчина.

Молодой человек задержан. Установлено, что в момент совершения противоправных действий он был пьян. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).

Преступления на почве употребления алкоголя зафиксированы и в других районах области. Ошмянский РОСК возбудил уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя района, который подозревается в причинении тяжких телесных повреждений 27-летнему мужчине. Конфликт возник из-за того, что потерпевший повредил автомобиль друга подозреваемого.

В Сморгони 42-летнего мужчину избила сожительница. По дороге домой из гостей 54-летняя женщина повалила его на землю и несколько раз ударила ногой по голове. После этого они вернулись домой, где продолжили распивать спиртное. "Вечером следующего дня мужчину в бессознательном состоянии доставили в больницу. Потерпевший в сознание не пришел, находится под наблюдением медицинских работников", - рассказали в УСК по Гродненской области.

В Кореличском районе основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты доследственной проверки. По данным следствия, 23 августа 2019 года житель одной из деревень находился в гостях у односельчанина. Мужчины вместе распивали спиртные напитки. Во время внезапно вспыхнувшего конфликта подозреваемый избил 62-летнего мужчину.

Выяснение всех обстоятельств преступлений продолжается, допрашиваются свидетели, осматриваются изъятые с места происшествия вещественные доказательства, проводятся следственные и иные процессуальные действия.-0-