Под Лоевом на реке перевернулась моторная лодка с четырьмя пассажирами

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14 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Под Лоевом на Днепре перевернулась моторная лодка с четырьмя пассажирами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую областную организацию ОСВОД.
Инцидент произошел 13 июня ориентировочно в 16.30. "Во время прогулки по реке рулевой моторист лодки с пассажирами не справился с управлением. Лодка перевернулась. Только один человек был в спасательном жилете", - сказали в областной организации.
Дежурная смена Лоевской спасательной станции ОСВОД оперативно выбыла на место. Спасатели подняли в свой катер потерпевших и доставили их на берег. После отбуксировали и перевернувшуюся лодку.-0-