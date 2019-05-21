Под Минском задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девушки в России

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борцы с оргпреступностью и коррупцией МВД при силовой поддержке спецподразделения "Алмаз" 16 мая задержали 41-летнего азербайджанца. В России мужчину подозревают в изнасиловании и убийстве 23-летней девушки. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД Беларуси.

Информацию о возможном присутствии в Беларуси участника одной из этнических преступных группировок правоохранители получили от московских полицейских. "Установили, что мужчина направляется из Витебска в Минск на маршрутке. Его задержали на заправке недалеко от столицы и выслали в принудительном порядке. Об этом были уведомлены российские полицейские. В соседнем государстве иностранца задержали сыщики московского уголовного розыска. Он подозревается в особо тяжких преступлениях", - рассказал заместитель начальника отдела ГУБОПиК МВД Сергей Ванагель.

По информации сотрудников полиции, перед тем как направиться в Беларусь, злоумышленник ночью подвозил 23-летнюю девушку. По дороге он изнасиловал и убил попутчицу, а ее труп сбросил в реку.-0-