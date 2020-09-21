Под Островцом спасатели помогли трем заблудившимся женщинам

21 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Островцом спасатели помогли выйти из леса трем женщинам. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о заблудившихся в лесу трех жительницах Островца спасатели получили около 16 часов 18 сентября. В обеденное время женщины отправились за грибами и потерялись. Сами выйти из леса они не могли. К поиску подключились сотрудники МЧС и милиции.

Женщины все время были на связи. Спасатели им рекомендовали не волноваться, беречь заряд батарей телефонов и искать ориентир.

"Вскоре женщины сообщили, что вышли к квартальному столбику. Специалисты лесхоза дали координаты этого квартала", - рассказали в МЧС.

Спасатели отправились на место на автомобиле, включали громкоговорящее устройство. У деревни Мали в 8 км от Островца потерявшиеся были найдены.

В медицинской помощи они не нуждались. На поиски заблудившихся потребовалось около часа.

С начала года спасатели в Гродненской области помогли выбраться из лесов 18 потерявшимся. Специалисты советуют в непредвиденных обстоятельствах не терять самообладание, при необходимости стоит обратиться за помощью по номерам 102, 101 и 112.-0-