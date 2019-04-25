В Мозырском районе спасатели деблокировали водителя грузовика

25 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спасатели Мозырского района оказали помощь водителю, попавшему в ДТП 24 апреля, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Сообщение об аварии с участием грузовика возле деревни Гурины поступило в 15.45. Водителя, зажатого в кабине при столкновении автомобиля с надземным трубопроводом, спасатели деблокировали при помощи гидравлического инструмента.

Мужчину передали работникам скорой помощи.

Причины ДТП будут установлены во время проверки работниками ГАИ.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС