В Мозырском районе спасатели деблокировали водителя грузовика

25 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спасатели Мозырского района оказали помощь водителю, попавшему в ДТП 24 апреля, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.
Сообщение об аварии с участием грузовика возле деревни Гурины поступило в 15.45. Водителя, зажатого в кабине при столкновении автомобиля с надземным трубопроводом, спасатели деблокировали при помощи гидравлического инструмента.
Мужчину передали работникам скорой помощи.
Причины ДТП будут установлены во время проверки работниками ГАИ.-0-
Фото Гомельского областного управления МЧС
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