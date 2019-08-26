Подозреваемых в серии автокраж задержали в Горках

26 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска задержали 24 и 21-летнего жителей Круглого, подозреваемых в совершении серии краж из автомобилей в Могилевской области. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Слесарев.

Серии краж начались с января текущего года в Горках и Шклове. Они совершались ежемесячно, и, как правило, ночью. Приезжая на личном автомобиле, злоумышленники целенаправленно выбирали автомашины, не оборудованные сигнализацией. Вскрыв замок, похищали магнитолы, аккумуляторы, инструменты и т.д. Похищенное хранили по месту жительства родственников и распоряжались им по своему усмотрению: часть продавали знакомым, а что-то один из них устанавливал себе на личный автомобиль.

Фото УВД Могилевского облисполкома

При очередной краже из автомобиля, 20 августа, мужчин задержали в Горках с поличным. В настоящее время уже доказаны 12 фактов краж, однако есть основания полагать, что они причастны и к другим подобным преступлениям.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы. Им грозит ответственность вплоть до четырех лет лишением свободы.-0-