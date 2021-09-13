Подпольная типография выявлена в Минском районе

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе выявлена подпольная типография: изъята БЧБ-продукция, владелец задержан. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Продолжается работа по недопущению дестабилизации общественно-политической ситуации в республике. Оперативники ГУБОПиК вычислили 47-летнего жителя поселка Тарасово Минского района, который поддерживал протестное движение и в прошлом году зарабатывал на этом деньги. Мужчина, будучи руководителем производственно-рекламной компании, изготавливал в своей типографии под Минском флаги, наклейки, стикеры и другую атрибутику с незарегистрированной символикой. С его слов, бизнес оказался успешен, - рассказали в МВД. - Один БЧБ-флаг стоил Br20-25".

Во время обыска оперативники изъяли из типографии протестную символику, а также оборудование для изготовления и тиражирования тематической печатной продукции.

Сам владелец во время следственных действий оказал неповиновение законным требованиям милиционеров, за что на него составлен протокол. Сейчас задержанный проверяется на причастность к противоправной деятельности, связанной с протестами.-0-