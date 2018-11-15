Подробности убийства в Лиозненском районе: женщина была жива при захоронении

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи установили новые обстоятельства убийства 28-летней жительницы Витебска в Лиозненском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Как показала судебно-медицинская экспертиза, женщина была жива в момент захоронения. Убийство произошло 18 сентября в промежуток времени с 16.30 по 20.30.

В сентябре в милицию обратилась 24-летняя женщина и сообщила, что в отношении ее знакомой совершены противоправные действия. В ходе проверки этой информации на территории Лиозненского района в лесном массиве было обнаружено закопанное в землю тело женщины. Выяснилось, что накануне трагедии погибшая отдыхала по месту жительства в компании знакомых. После застолья она вместе с мужчиной и женщиной из той же компании поехала в лес. Здесь ей нанесли несколько ударов и захоронили.

На данный момент 21-летнему мужчине и 24-летней женщине предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 УК (убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах). Они заключены под стражу. В отношении обвиняемых назначены комплексные психолого-психиатрические экспертизы.

В ходе следствия подтвердилось намерение обвиняемого сдавать квартиру погибшей внаем. На одном из интернет-ресурсов было объявление, которое тот успел разместить после преступления. При проверке показаний на месте изъято орудие преступления. Расследование продолжается.-0-