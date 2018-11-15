Подробности убийства в Лиозненском районе: женщина была жива при захоронении

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи установили новые обстоятельства убийства 28-летней жительницы Витебска в Лиозненском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
Как показала судебно-медицинская экспертиза, женщина была жива в момент захоронения. Убийство произошло 18 сентября в промежуток времени с 16.30 по 20.30.
В сентябре в милицию обратилась 24-летняя женщина и сообщила, что в отношении ее знакомой совершены противоправные действия. В ходе проверки этой информации на территории Лиозненского района в лесном массиве было обнаружено закопанное в землю тело женщины. Выяснилось, что накануне трагедии погибшая отдыхала по месту жительства в компании знакомых. После застолья она вместе с мужчиной и женщиной из той же компании поехала в лес. Здесь ей нанесли несколько ударов и захоронили.
На данный момент 21-летнему мужчине и 24-летней женщине предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 УК (убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах). Они заключены под стражу. В отношении обвиняемых назначены комплексные психолого-психиатрические экспертизы.
В ходе следствия подтвердилось намерение обвиняемого сдавать квартиру погибшей внаем. На одном из интернет-ресурсов было объявление, которое тот успел разместить после преступления. При проверке показаний на месте изъято орудие преступления. Расследование продолжается.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4045 BYN
|2.4 BYN
|2.407 BYN
|USD
|2.1222 BYN
|2.12 BYN
|2.126 BYN
|RUB
|3.1867 BYN
|3.178 BYN
|3.193 BYN