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Задержанным по делу об убийстве в Юровичах предъявлено обвинение

Происшествия 14.11.2018 | 13:49
Фото УСК по Гомельской области
Фото УСК по Гомельской области

14 ноября, Гомель/Корр. БЕЛТА/. Задержанным по делу об убийстве в Юровичах предъявлено обвинение, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

УСК по Гомельской области продолжает расследование уголовного дела о нападении на жителей агрогородка Юровичи. В ночь с 3 на 4 ноября компания сельчан жестоко избила двух мужчин и причинила телесные повреждения супруге одного из них. Вечером 4 ноября один из пострадавших скончался в больнице.

Под подозрение в совершении преступления попали трое ранее судимых граждан 25, 20 и 17 лет, которые в момент задержания находились в состоянии алкогольного опьянения.

"При проведении следственных действий и оперативных мероприятий установлены новые фактические данные по обстоятельствам совершенного преступления. Выявлен еще один эпизод противоправной деятельности двух задержанных. По данным следствия, в марте текущего года двое местных жителей, 1998 и 2001 годов рождения, используя топорище, избили своего односельчанина", - рассказала Мария Кривоногова.

На основании собранных доказательств 20-летнему задержанному следствием предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство трех человек, совершенных группой лиц, и особо злостном хулиганстве. 25-летнему задержанному - в убийстве и покушении на убийство трех человек, совершенных группой лиц. Несовершеннолетний обвиняется в особо злостном хулиганстве.

Все обвиняемые заключены под стражу.

УСК по Гомельской области просит обладающих информацией о противоправной деятельности обвиняемых сообщить ее по телефонам: (80232) 69-31-23, (8029) 743-75-45.-0-

Запугивали местных жителей - СК о деле задержанных за избиение сельчан в ЮровичахЗапугивали местных жителей - СК о деле задержанных за избиение сельчан в Юровичах
Компания местных жителей в ночь с 3 на 4 ноября жестоко избила двух мужчин и причинила телесные повреждения супруге одного из них. Вечером 4 ноября один из пострадавших скончался в больнице.

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Теги
Гомельская область, Следственный комитет, убийство
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