Полочанин заключен под стражу за разжигание социальной вражды

16 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. УСК по Витебской области расследует уголовное дело о разжигании социальной вражды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении.

По данным следствия, в мае 2020 года ранее не судимый 24-летний житель Полоцка в социальной сети "ВКонтакте" на странице одной из групп под публикацией оставил комментарии, направленные на возбуждение вражды по признаку социальной принадлежности.

По уголовному делу назначен ряд экспертных исследований, в том числе судебная лингвистическая, судебная психологическая экспертиза и техническая экспертиза радиоэлектронных устройств. Осмотрены мобильные телефоны и компьютерная техника.

Согласно заключениям судебной лингвистической и судебной психологической экспертиз оставленные обвиняемым комментарии содержат негативную оценку и побуждение к насильственным действиям по отношению к группе лиц, объединенной по признаку принадлежности к людям, представляющим систему органов власти, правительство страны, а также к группе лиц, объединенных по признаку принадлежности к группе людей, связанных с деятельностью, функционированием государства.

В настоящее время жителю Полоцка предъявлено обвинение по ч.1 ст.130 (разжигание социальной вражды) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственный комитет напоминает, что разжигание социальной вражды недопустимо. Лица, совершившие данное преступление, будут установлены и привлечены к установленной законом ответственности.-0-