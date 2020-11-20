Пострадавшие ели одно и то же блюдо: СК возбудил уголовное дело по факту отравления школьников

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту отравления школьников в Минске возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Прямо сейчас следователи работают в столичной средней школе №61, где сегодня после приема пищи в столовой учащиеся почувствовали недомогание и обратились за помощью к медработникам, 16 детей госпитализированы. Предварительно установлено, что все пострадавшие употребляли в пищу одно и то же блюдо" - отметили в СК.

Следственно-оперативная группа опрашивает работников и учеников. Проводятся первоначальные следственные действия, изъяты ингредиенты, из которых готовилось блюдо, изучаются накладные поставщиков продуктов и технологическая документация.

Назначен ряд необходимых экспертных исследований, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.336 (нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравления людей) УК.-0-