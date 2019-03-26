Пожар на трех подворьях в Столинском районе уничтожил хозпостройки

26 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе при пожаре пострадали три расположенных по соседству домовладения, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Пожар случился в деревне Ольгомель на ул. Зеленой 25 марта около 17 часов. Возгорание произошло внутри хозяйственного строения на подворье 40-летнего местного жителя. К моменту прибытия подразделений МЧС сарай был полностью охвачен огнем. Более того, пламя перекинулось на хозпостройки соседних домовладений, принадлежащие 80-летней пенсионерке и 46-летней местной жительнице.
На ликвидацию пожара спасателям понадобилось около 40 минут. В результате огнем полностью уничтожены два деревянных хозяйственных строения, повреждены четыре сарая и теплица.
Причина возгорания устанавливается.-0-
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