Пожар в минской школе ликвидирован

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в минской школе №215 по улице Слободской ликвидирован. Такая информация размещена в официальном Twitter-аккаунте МЧС Минска, сообщает БЕЛТА.

"После ликвидации пожара к бригаде скорой медицинской помощи обратился заместитель директора школы по хозяйственной работе. Он пытался справиться с возгоранием самостоятельно. Мужчина был госпитализирован с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения", - рассказали в МЧС.

Как сообщалось ранее, сегодня в минской школе №215 произошло возгорание имущества в подсобном помещении на площади 1 кв.м. Информация поступила в МЧС в 11.15. Ученики и преподаватели были эвакуированы. Администрация школы вывела на свежий воздух 902 человека: 799 учащихся и 103 преподавателя. Никто из них не пострадал.

Причины произошедшего устанавливаются. Одна из версий - короткое замыкание.-0-