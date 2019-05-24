Пожар в здании "Горизонта" произошел из-за нарушения при огневых работах

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушение противопожарных требований привело к пожару в административном здании на проспекте Машерова, сообщили БЕЛТА в Госпромнадзоре.

"По первичной информации, пожар произошел в вентиляционной камере на первом этаже. Однако впоследствии выяснилось, что возгорание было на первом этаже в арендуемом складском помещении на площади 25 кв.м, - рассказали в Госпромнадзоре. - Причина происшествия - нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ. Накануне в здании проводился демонтаж коробов приточно-вытяжной вентиляции на техническом этаже, который находится между 1 и 2 этажами".

Как сообщалось, днем 23 мая в Минске произошло возгорание на заводе "Горизонт". Звонок в МЧС поступил в 14.31. В здании сработала пожарная автоматика, система оповещения людей. Когда подразделения спасателей прибыли на место, из здания шел сильный дым. Работниками МЧС совместно с администрацией через общие выходы были эвакуированы 78 человек. На месте происшествия работало десять единиц техники. Пострадавших нет. Пожар был ликвидирован в 15.26.-0-