Предъявлено обвинение водителю, совершившему ДТП с тремя погибшими в Бешенковичском районе

11 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Водителю, совершившему ДТП с тремя погибшими в Бешенковичском районе, предъявлено обвинение, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете Беларуси.

К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются допросы свидетелей происшествия. Следователи назначили судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, производство которых поручено ГКСЭ. Расследование продолжается.

Как сообщалось ранее, авария случилась около 0 часов 30 минут 8 мая. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления, двигался на автомобиле по дороге Н 2000 Бешенковичи-Асовец. На 2-м км дороги он не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП три пассажира (27-летний и 26-летний мужчины, 23-летняя женщина) погибли на месте происшествия. Еще одна 33-летняя пассажирка с телесными повреждениями была госпитализирована. Водитель с места происшествия скрылся, однако вскоре был задержан сотрудниками милиции.-0-