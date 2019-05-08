В ДТП в Бешенковичском районе погибли три человека

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смертельное ДТП произошло сегодня ночью в Бешенковичском районе, три человека погибли. Возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете Беларуси.

Авария случилась около 0 часов 30 минут. "Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления, двигался на автомобиле по дороге Н2000 Бешенковичи-Асовец. На 2-м км дороги автомобиль съехал в кювет и опрокинулся", - рассказали в СК.

Как уточнил начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц, по предварительной информации, водитель автомобиля Citroen Xantia отвлекся от управления транспортным средством, в результате чего и произошла авария.

Три пассажира (27-летний и 26-летний мужчины, 23-летняя женщина) погибли на месте происшествия. Еще одна 33-летняя пассажирка с телесными повреждениями госпитализирована.

Водитель с места происшествия скрылся, однако вскоре был задержан сотрудниками милиции. По словам Александра Казючица, в парах выдыхаемого мужчиной воздуха содержалось более 2 промилле алкоголя. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.317 УК.

Очевидцев аварии просят обратиться по телефону оперативно-дежурной части УСК по Витебской области по телефону +37533 399 80 44 (круглосуточно).

За последние сутки на дорогах Витебской области было выявлено 17 нетрезвых и 13 бесправных водителей. -0-