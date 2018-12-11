Предприниматель продавал в Минске нелегальные мобильные телефоны

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальный предприниматель продавал нелегальные мобильные телефоны в торговом центре Минска и через интернет, сообщили БЕЛТА в КГК.

Мобильные телефоны последних моделей, беспроводные наушники и другие товары, поступавшие в Россию из Китая, предприниматель закупал за наличный расчет и нелегально ввозил в Беларусь. Далее он продавал дорогостоящую технику через интернет и в торговом центре Минска без документов, подтверждающих ее приобретение.

Канал поставки нелегальных мобильных телефонов из России в Беларусь пресекла столичная финансовая милиция. В складском помещении, которое арендовал предприниматель в торговом центре, на момент проверки хранилась различная техника Xiaomi без соответствующих документов на общую сумму более Br70 тыс.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.4 ст.12.17 КоАП. Ему грозит конфискация товара и штраф.-0-