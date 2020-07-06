Продавца марихуаны задержали в Борисовском районе

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Борисовского РУВД задержали 18-летнего жителя агрогородка Лошница, вовлеченного в незаконный оборот наркотиков. Парень подозревается в хранении и сбыте наркотических веществ. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Непосредственно во время задержания у молодого человека был обнаружен шприц с особо опасным психотропным веществом - мефедроном. При обыске по месту жительства задержанного в шкафу в обувной коробке обнаружено и изъято более 80 г растительного вещества зеленого цвета. Вещество направлено в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области. Согласно заключению эксперта, это марихуана.

Фото Государственного комитета судебных экспертиз

Правоохранителями на сегодняшний день установлено 6 лиц, которые не единожды приобретали марихуану у задержанного. Все жители агрогородка Лошница, близкий круг знакомых. Один коробок наркотического вещества обходился покупателям в Br15.

Возбуждено уголовное дело.-0-