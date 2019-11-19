Пропавших в Минске девочек нашли на вокзале

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция нашла пропавших в Минске девочек на вокзале, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Оперативными сотрудниками Партизанского РУВД Минска установлено местонахождение двух несовершеннолетних девочек - Новиковой Екатерины и Анищенко Ульяны. Они находились на железнодорожном вокзале. Сейчас правоохранители устанавливают причины ухода из дома. Девочки переданы родителям, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - проинформировали в ГУВД.

Нашли девочек вечером 18 ноября - в тот же день, когда появилась информация об их розыске.

Как сообщалось, две 11-летние девочки ранее неоднократно уходили из дома.-0-