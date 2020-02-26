Рабочий погиб на стройобъекте в Минском районе

Фото из Telegram-канала Следственного комитета
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина получил смертельную травму на территории строительного объекта. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
По данным следствия, 24 февраля на территории строящегося жилого комплекса в Минском районе при выполнении строительных работ с балкона пятого этажа упал рабочий. От полученных повреждений 40-летний житель Молодечно скончался на месте.
Фото из Telegram-канала Следственного комитета
Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.306 УК). Изучается документация по технике безопасности, допрашиваются работники, должностные лица, назначен ряд экспертиз.-0-