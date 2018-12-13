Семь человек эвакуировали в Калинковичах при пожаре в пятиэтажке

13 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Из-за пожара квартиры в пятиэтажном доме в Калинковичах спасатели эвакуировали семь человек, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.
Спасатели Калинковичского районного подразделения МЧС 12 декабря в 10.57 выехали по сообщению о пожаре в квартире на третьем этаже жилого дома. Работники МЧС с четвертого и пятого этажей эвакуировали семь человек, никто из них в медпомощи не нуждался.
Пожар был ликвидирован. В результате происшествия повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет.
Причина произошедшего устанавливается. Одна из версий - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-
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