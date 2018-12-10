Пожар на территории церкви произошел под Минском

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Сеница в Минском районе произошел пожар на территории церкви. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Минского областного управления по чрезвычайным ситуациям Анастасия Швайбович.
Сообщение о пожаре на территории Свято-Петро-Павловской церкви спасателям поступило сегодня в 14.52. "Горела хозпостройка. В 15.12 возгорание было локализовано. Пострадавших нет", - проинформировала Анастасия Швайбович.
Причина пожара устанавливается.-0-
Фото Минского областного УМЧС
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