Пожар на территории церкви произошел под Минском

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Сеница в Минском районе произошел пожар на территории церкви. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Минского областного управления по чрезвычайным ситуациям Анастасия Швайбович.

Сообщение о пожаре на территории Свято-Петро-Павловской церкви спасателям поступило сегодня в 14.52. "Горела хозпостройка. В 15.12 возгорание было локализовано. Пострадавших нет", - проинформировала Анастасия Швайбович.

Причина пожара устанавливается.-0-

Фото Минского областного УМЧС