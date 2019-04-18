Сиделка с напарником напали на пенсионерку в Гомеле

18 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельским городским отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о разбое, совершенном в отношении 87-летней гомельчанки, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Фото УСК по Гомельской области

Из-за болезни пенсионерка, проживающая одна в квартире, была ограничена в передвижении и нуждалась в постоянном уходе. Поэтому ее знакомая разместила объявление о поиске сиделки.

В середине февраля по объявлению пришла сиделка - ранее судимая 36-летняя женщина. После знакомства и обсуждения условий оплаты труда она ушла, забрав ключи от квартиры. При этом заметила, что бабушка хранила деньги в тумбочке.

Вечером при встрече с ранее судимым 53-летним знакомым женщина рассказала о беспомощной пенсионерке, у которой есть деньги. "В ту же ночь они беспрепятственно зашли в квартиру. Мужчина подошел к дивану, где лежала потерпевшая, вытянул из-под нее подушку и удерживал ее на лице женщины. А в это время сиделка похитила из тумбочки Br1000. После этого они скрылись", - рассказала Мария Кривоногова. Когда утром пришла другая сиделка, хозяйка ее попросила вызвать милицию.

Как выяснилось, часть похищенного пара потратила на спиртное, продукты питания, такси. Мнимая сиделка приобрела себе телефон.

Напарники были оперативно задержаны, им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207 (разбой, совершенный с проникновением в жилище, группой лиц) УК. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-