Сикорский: до окончания расследования крушения под Иркутском эксплуатация АН-12 будет приостановлена

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские самолеты АН-12 не будут эксплуатироваться до окончания расследования причин крушения аналогичного судна под Иркутском. Об этом сообщил журналистам директор Департамента по авиации Артем Сикорский, передает БЕЛТА.

"Сегодня, 3 ноября, в 11.34 при уходе на второй круг в аэропорту Иркутск в условиях ледяного дождя потерпел катастрофу самолет АН-12 авиакомпании "Гродно". Департаментом по авиации принято решение до окончания расследования приостановить коммерческую эксплуатацию самолетов АН-12 белорусской авиации", - отметил глава департамента.

Он добавил, что причины крушения по окончании расследования озвучит специально созданная комиссия.

В ближайшее время представители Департамента по авиации, которые войдут в состав комиссии МАК, направятся в Иркутск.-0-