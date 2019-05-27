СК проводит проверку по фактам гибели детей в Климовичском районе

27 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Климовичский отдел Следственного комитета проводит проверку по фактам гибели детей в Климовичском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Как сообщалось, на водохранилище вблизи деревни Соболевка Климовичского района 26 мая около 13.00 обнаружено тело шестилетнего мальчика. Установлено, что ребенок находился в это время со своим старшим братом. При проведении поисковых мероприятий сотрудниками ОСВОД около 16.00 в водоеме обнаружено тело 11-летнего брата погибшего. Место, где утонули дети, для купания не оборудовано, ограждено металлическим забором. Предположительно, один из мальчиков поскользнулся на плите и упал в воду, другой его спасал. Велосипед детей обнаружен на берегу.

В Климовичском районе 26 мая утонули трое детей Первый инцидент произошел на водохранилище в д. Соболевка Роднянского сельсовета. Предположительно, два брата гуляли возле дамбы, поскользнулись и упали в воду.

В этот же день на берегу технического карьера возле Климовичей обнаружено тело 13-летней девочки. Установлено, что она была здесь с двумя своими знакомыми – одиннадцати и двенадцати лет. Девочка поскользнулась и упала в воду, потянув за собой 11-летнего мальчика. Оставшемуся на берегу удалось вытащить из воды товарища. Однако девочку им спасти не удалось, так как она оказалась на большой глубине. Мальчики позвали на помощь находившегося вблизи 31-летнего мужчину, который достал из водоема тело девочки без признаков жизни.

В СК напомнили, чтобы родители ни в коем случае не оставляли детей одних как на берегу водоема, так и в воде, не разрешали им самовольно уходить к водоемам. Купание должно происходить только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах. Нельзя купаться у крутых обрывистых берегов, в водоемах с сильным течением, нырять в незнакомых местах, прыгать в воду с мостов и пристаней. Не разрешайте устраивать детям игры в воде, связанные с нырянием и захватом ног и рук купающегося. На детях должны также быть устройства, поддерживающие плавучесть (круги, жилеты, нарукавники), как во время купания, так и рядом с водой. -0-