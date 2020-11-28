СК: у четырех госпитализированных учеников минской школы №61 обнаружен стафилококк

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно заключению санитарно-эпидемиологической службы, у четырех госпитализированных учеников столичной школы №61 обнаружен стафилококк. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 20 ноября в средней школе №61 в Минске после приема пищи учащиеся почувствовали недомогание и стали обращаться за помощью к медработникам. 18 детей были госпитализированы в учреждение здравоохранения. Предварительно установлено, что все дети употребляли в пищу одно и то же блюдо, а также у всех были похожие симптомы. Всего пострадали более 200 детей.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, а также представители санитарно-эпидемиологической службы, Министерства образования, МЧС. Следователями была изъята необходимая документация и ингредиенты, из которых была изготовлена пища.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.336 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравления людей) Уголовного кодекса.

В настоящее время Следственным комитетом ведется активная работа по сбору и изучению всей документации, а именно: изучаются должностные инструкции всех работников и лиц, которые имели доступ к столовой и приготовлению пищи, товарно-транспортные накладные поставщиков продуктов, технологическая документация. Помимо самой школы проверяется документация комбината школьного питания. В ходе ее изучения установлено, что блюдо, которое дети употребляли в пищу в этот день, подавалось во всех школах района, но таких последствий, как в случае с 61-й школой, нигде не выявлено. Работа ведется во взаимодействии с Минским городским центром гигиены и эпидемиологии.

"Согласно заключению санитарно-эпидемиологической службы, у четырех госпитализированных учеников школы обнаружен стафилококк. Для анализа были отобраны образцы изготовленного продукта, биологические материалы работников столовой и учащихся. Аналогичное заболевание подтвердилось у восьми работников, шесть из которых в день произошедшего занимались приготовлением чикен роллов, - рассказали в СК. - Могли способствовать заражению нарушения внутреннего производственного контроля в столовой и требований санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленные при оценке объекта, вероятное нарушение требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук сотрудниками. Об этом свидетельствует выявленный у них возбудитель и его отсутствие на сырье, из которого был изготовлен продукт".

На сегодняшний день все дети выписаны из больницы, их здоровью ничего не угрожает. Вместе с тем следователи изучают и медицинскую документацию. Расследование продолжается.-0-