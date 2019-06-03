СК установил подозреваемого по делу об утоплении ребенка в колодце в Калинковичском районе

3 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Калинковичским РОСК возбуждено уголовное дело об утоплении ребенка в колодце в деревне Замостье по ст.428 УК Беларуси (служебная халатность) в отношении мастера участка "Бобровичи" КУП "Коммунальник Калинковичский", сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Как сообщалось, 30 апреля трехлетний мальчик вышел со двора на улицу и провалился в водопроводный колодец, частично заполненный водой. Сверху отверстие было закрыто щитом из ветхих досок, которые сломались под весом ребенка.
Водопроводные колодцы в деревне находятся на балансе КУП "Коммунальник Калинковичский". Сотрудники СК допросили должностных лиц предприятия, изучили документацию по техэксплуатации объектов. Расследование уголовного дела продолжается.
УСК по Гомельской области собирают и обобщают информацию о наличии на территории области необорудованных люками водопроводных и технических колодцев. Сотрудники СК просят граждан, обладающих информацией о месторасположении таких объектов, незамедлительно сообщить об этом по телефону (8044) 772-75-45.-0-
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