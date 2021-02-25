СК: видеоблогер Руслан Линник заключен под стражу

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту публичного оскорбления сотрудника милиции. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник столичного УСК Сергей Паско.

"Согласно материалам, 16 октября 2020 года 38-летний минчанин разместил в сети интернет видеоролик, содержащий оскорбления в адрес сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им служебных обязанностей. Узнав о том, что по данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина решил скрыться от органов. Несколько дней назад в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции он был задержан в Витебске. В настоящий момент ему предъявлено обвинение по ст.369 (оскорбление представителя власти) УК. В связи с тем, что мужчина скрывался от правоохранительных органов, с санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал Сергей Паско.

Он напомнил, что за публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей предусмотрена уголовная ответственность вплоть до ограничения свободы на срок до трех лет.

С начала акций протестов подразделениями УСК по городу Минску уже направлено в суд 156 уголовных дел о массовых беспорядках, перекрытии путей транспортных коммуникаций, а также преступлениях, связанных с посягательством на жизнь и здоровье сотрудников органов внутренних дел. По этим уголовным делам выявлено более чем 220 эпизодов преступной деятельности, а обвинение предъявлено более чем 170 лицам. Большинство из них были уверены, что из-за массовости их личности не будут установлены, а действия останутся безнаказанными.

Начальник УСК еще раз подчеркнул, что "все виновные будут установлены и привлечены к ответственности".-0-