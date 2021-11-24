Следователи разыскивают очевидцев смертельного ДТП с участием троллейбуса в Минске

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи ищут очевидцев ДТП с участием троллейбуса в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, сегодня днем 36-летний водитель троллейбуса двигался по ул.Мирошниченко и совершил наезд на 86-летнюю женщину. Пешеход пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеходу причинены телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия.

Сейчас следователи во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

"Просим граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, обратиться по телефонам (8-017) 389-55-55 и (8-033) 333-67-19", - сказали в СК.-0-