10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух девочек в ДТП в Мостовском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, 10 июня около 11.00 58-летний мужчина, управляя автомобилем Renault, вблизи деревни Большие Озерки не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В результате ДТП водитель и его 57-летняя супруга госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу, а их внучки 12 и 13 лет, которые ехали в автомобиле в качестве пассажиров на заднем сиденье, от полученных травм скончались на месте", - рассказали в СК.

Следователь осмотрел место происшествия, для установления обстоятельств совершения ДТП назначено проведение судебных экспертиз, производство которых поручено специалистам УГКСЭ по Гродненской области.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК.-0-