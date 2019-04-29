Следователи установили причину ДТП с участием вратаря ФК "Витебск"

29 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следователи завершили расследование смертельного ДТП в Толочинском районе, в котором погиб вратарь ФК "Витебск" Андрей Щербаков, его жена и сын, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Авария произошла вечером 17 декабря 2018 года на 543-м км трассы М1. Автомобиль Kia, в котором ехал футболист с семьей, занесло. Машина вылетела на встречную полосу и врезалась в эвакуатор Mercedes. В результате ДТП водитель, его жена и их шестилетний сын скончались на месте. Младший сын футболиста в момент столкновения находился в детском кресле, что спасло трехлетнему мальчику жизнь. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК.

Согласно заключению автотехнической экспертизы, средняя скорость движения автомобиля Kia Rio составляла более 110 км/ч. Во время следственного эксперимента установлено, что водитель эвакуатора не мог остановить автомобиль до места столкновения машин с момента возникновения опасности для движения. Водители в момент ДТП были трезвыми, авто находилось в исправном состоянии.

Фото УСК по Витебской области

"Согласно данным справки о погодных условиях, осадки в указанный период не отмечались. Дорожная поверхность проезжей части была обработана противоскользящими материалами, это подтверждается записями в журналах и данными GPS-трекеров, установленных в автомобилях дорожных служб, а также показаниями свидетелей, - сказала Оксана Лазько. - Во время просмотра записи видеорегистратора, установленного в легковом автомобиле, следствие сделало вывод, что водитель отвлекся от управления транспортным средством".

Анализируя материалы уголовного дела, следствие пришло к выводу, что причиной ДТП стали действия водителя Kia Андрея Щербакова, которые повлекли тяжкие последствия. Предварительное расследование по уголовному делу прекращено в связи со смертью водителя легкового авто.-0-

Фото УСК по Витебской области