Сотрудник сельисполкома в Мядельском районе подстрекал к даче взятки

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области направила в суд Минского района уголовное дело в отношении ведущего специалиста одного из сельисполкомов в Мядельском районе, который обвиняется в подстрекательстве к даче взятки и покушении на мошенничество, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Обвиняемый с июля 2014 года по декабрь 2017-го злоупотребил доверием учредителя ЧУП и сообщил ему заведомо ложные сведения. Он сказал потерпевшему, что может передать в качестве взятки $30 тыс. должностным лицам Минского облисполкома, Мядельского райисполкома и РУП "Проектный институт "Белгипрозем". Те взамен якобы должны были помочь решить вопрос о выделении дополнительного земельного участка для реконструкции автозаправочной станции и строительства придорожного сервиса.

Ранее, в июне-июле 2014 года, учредитель ЧУП приобрел у обвиняемого АЗС. Тогда контрагенты условились о том, что земля площадью около 1,6 га возле АЗС также будет принадлежать покупателю.

В ходе личных встреч обвиняемый ввел потерпевшего в заблуждение относительно своих знакомств и намерения передать в его интересах взятку должностным лицам. В результате получил от того $23 тыс., которыми впоследствии распорядился по собственному усмотрению.

В декабре 2017 года потерпевший получил уведомление из Мядельского райисполкома о том, что земельный участок площадью 1,6 га, ранее выделенный ЧУП, подлежит иъятию из оборота из-за нарушения предприятием условий аренды.

После этого обвиняемый снова сообщил мужчине заведомо ложную информацию о своих возможностях. Предложил передать через него деньги должностным лицам компетентных органов, которые смогут помочь с выделением этого же земельного участка возле АЗС. Одну часть средств - 1,7 тыс. евро - он получил. А при получении $12 тыс. был задержан сотрудниками милиции.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Минской области.

С учетом тяжести преступлений и личности обвиняемого прокурор оставил без изменения ранее примененную к нему меру пресечения в виде заключения под стражу.-0-