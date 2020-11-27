Сотрудники ГАИ обнаружили угнанный автомобиль до того, как хозяин заявил о пропаже

27 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичском районе сотрудники ГАИ обнаружили угнанный автомобиль до того, как его хозяин заявил о пропаже. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"Утром 20 ноября наряд дорожно-патрульной службы отделения ГАИ Осиповичского РОВД нес службу по обеспечению безопасности дорожного движения на территории района. Вблизи деревни Прудок инспекторы обратили внимание на съехавший в кювет легковой автомобиль Honda Accord. Транспортное средство имело механические повреждения, а рядом с ним находился нетрезвый 40-летний мужчина", - сообщили в УВД.

Мужчина доказывал инспекторам, что машина не его, он ей не управлял, а просто шел по дороге выпивший. При этом на вопрос - откуда у него в кармане ключи от автомобиля - отвечать отказался.

Как установили инспекторы, автомашина принадлежит его брату, жителю одной из деревень района. Ключи мужчина взял накануне вечером, пока тот спал. Без водительского удостоверения, его сельчанин был лишен за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, на чужом авто он съездил в Осиповичи. На обратной дороге мужчина не справился с управлением и съехал с дороги. Переночевал в автомобиле, а утром направился к деревенскому магазину, где купил спиртное и употребил его.

"Пока инспекторы ГАИ устанавливали обстоятельства произошедшего, в милицию поступило сообщение от законного владельца об угоне машины. Узнав, что это дело рук брата, он отказался писать заявление", - отметили в УВД.

Во время проверки действиям 40-летнего мужчины будет дана правовая оценка. Ему грозит административная ответственность по факту совершения ДТП, управления транспортным средством без водительского удостоверения, употребления спиртных напитков после совершения ДТП и отсутствия разрешения на допуск к участию в дорожном движении.-0-